

「放課後共創基金」の仕組みと体制

香川県三豊市、石川県加賀市、高知県須崎市などは、地域と企業等の共創を通じて、子どもが主体的に探究し学ぶことができる放課後を多様な地域で実現することを目指した一般社団法人「放課後共創基金」を2月に共同で設立しました。また、設立記念フォーラムを、2026年4月22日に東京とオンラインで開催する予定です。

子どもが減り、それを支える大人も減っていく局面に入っていて、特に地方では、放課後の部活動などの縮小・衰退が危惧されています。

さらに、保護者や教員などの働き方も変化し、安全や防犯の観点から自由な遊びの空間が減少している中、部活動や地域クラブを「主体的に探究し、学び続ける」場としていく必要があります。

設立された「放課後共創基金」は、学校の部活動を中心とした放課後を、自己決定によって選び、自ら学ぶ新たな放課後と捉えなおし、①活動の財源確保、②地域間の活動のシェア、③企業連携を三本柱として、地域と企業等がその場を支えるにとどまらず、「共創」する場となることを目指しています。

香川県三豊市では地域を舞台に探究する「みとよ探究部」や、学校単位では人数が集まらないため、市内在住者や通う小・中学生を2つの地区に分けて「ミクスポ軟式野球クラブ」などを展開するなど、多様な学びの場に子どもたちが参加しています。また、企業と連携として、三井住友信託銀行の協力のもと、自身の人生とお金を考える「みとよマネー部」も展開しています。

公教育改革に取り組んできた3市は他の自治体や企業にもこのような取り組みが広がり、放課後のクラブ活動等が企業と地域の結節点となって、各自治体や連携企業の想いを地域の子どもやその保護者に伝える機会が創出されていくことを目指しています。