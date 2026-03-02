【トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ】 予約開始：3月6日 発売日・価格：未定

タカラトミーのハイターゲット向けホビーブランド「T-SPARK」は、アクションフィギュア「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」を3月6日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

今回「T-SPARK」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しており、「アーモソルジャー」「アーモファイター」「アーモダイバー」の3形態に変形した「AFC-01X α レギオス アルファ」の姿を確認することができる。

(C)タツノコプロ (C)ＴＯＭＹ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

※この商品には「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」が1セット入っています。