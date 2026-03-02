明日3日から4日(水)にかけて、本州の南岸を進む低気圧の影響で、関東甲信は山地で大雪となるおそれがあります。予想よりも気温が低くなった場合は東京23区でも積雪となる可能性があり、交通への影響に注意が必要です。

関東甲信の山地で大雪 23区も積雪の可能性あり

明日3日から4日(水)にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東北東へ進む見込みです。関東甲信では、今夜から次第に雨の降り始める所があり、明日3日は広い範囲で雨となるでしょう。低気圧が冷たい空気を引き込むため、山沿いや山地を中心に雨ではなく雪となり、標高の高い所を中心に大雪となるおそれがあります。予想より地上気温が低くなった場合は、東京の多摩地区や23区でも積雪となる可能性があります。





積雪や凍結による路面悪化に注意・警戒してください。特に明日3日夕方の帰宅時間帯と4日(水)朝の通勤・通学の時間は交通への影響に注意が必要です。また、湿った雪が降るため、雪の重みによる電線の切断や倒木、積雪の多い地域ではなだれにも注意してください。

関東甲信の山地を中心に降雪量多い予想

【今日2日12時〜明日3日12時に予想される24時間降雪量(多い所)】

関東北部の山地 10センチ

関東北部の平地 1センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 3センチ

甲信地方 5センチ



【明日3日12時〜4日(水)12時に予想される24時間降雪量(多い所)】

関東北部の山地 40センチ

関東北部の平地 10センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 10センチ

関東南部の平地 1センチ

甲信地方 30センチ



予想より地上気温が低くなった場合は、警報級の大雪となる可能性があります。

雪道の運転 注意するべきポイントは?

雪道で、車を運転する場合は、スノータイヤを装着し、急発進、急停車にならないよう、普段よりもゆっくり慎重に運転してください。車間距離は普段の倍以上とりましょう。トンネルの出入り口や橋の上などは路面が凍結しやすいため、特に注意が必要です。通行止めや渋滞の情報をあらかじめ確認してから出かけましょう。



2輪車(バイクや自転車)は転倒のおそれが非常に高いため、運転しないでください。公共交通機関を利用する場合は、間引き運転や減速運転により、普段より時間がかかり、混雑することが予想されます。運行情報や迂回ルートを確認してから行動してください。