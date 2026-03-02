805 D4 Signature

Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第3回となる3月のイベントは、3月7日に「#03: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4 Signatureで聴く、ベートーベン『バイオリンソナタ第5番（春）』」を実施する。

「805 D4」をさらに進化させた特別バージョン「805 D4 Signature」をヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。試聴楽曲は、ベートーベンの作品から季節にちなんだ「バイオリンソナタ第5番（春）」を様々なアーティストの録音で再生する。

時間は13:00～13:45、14:00～14:45、15:00～15:45、16:00～16:45で、各回1組(最大3人)。予約は電話(03-5464-5255)にて、名前と連絡先、希望の時間を伝えて行なう。会場はBowers & Wilkins AOYAMA(〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ヴァルカナイズ・ロンドン青山内)。

なお、4月以降のイベント予定日は、4月4日、5月2日。4月の予約は3月下旬、4月の予約は4月下旬の受付開始を予定している。

ヴァルカナイズ・ロンドン青山