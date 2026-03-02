ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は、「首都直下地震で最大840万人 もし帰宅困難者になったら…」です。社会部災害担当・藤吉有咲記者がお伝えします。

■被害想定 最悪の場合…帰宅困難者は約840万人

来週で東日本大震災から15年となります。当時、首都圏では、帰宅が難しい「帰宅困難者」が大勢出て、駅の周辺や道路にたくさんの人が集まりました。

去年12月に公表された政府の被害想定では、首都直下地震がおきたときに、最悪の場合およそ840万人の帰宅困難者が出ると推定されています。

このとき、15年前のように「また歩いて帰宅すれば良い」と考えている方もいると思いますが、実は、移動すること自体が犠牲者を増やすことにつながってしまうかもしれないのです。

■もし600万人が一斉に徒歩で帰宅したら？

大規模地震がおき「首都圏を行き来する600万人が一斉に徒歩で帰宅した」と仮定した場合の歩道のシミュレーションがあります。こちらを見ると、東京駅など主要な駅の周辺などで紫色になっています。この紫色の道がどうなっているかというと、電話ボックスほどの狭いスペースに6人以上が詰め込まれています。

――密度を表しているのですね。

そして、ピンク色の部分は4人から6人が密集しているような状況です。また同様に車道も非常に混雑する見通しです。

■72時間は安全な場所で待機

――息苦しいですし、緊急車両の通行にも影響が出ますね。

こういった状況では救急車や消防車が通れず、速やかな救助を阻害することになりかねません。このため政府は、人命救助のデッドラインとされる72時間は、安全な場所でとどまるよう呼びかけています。そもそも、安全が確認できないなかでの移動も危険です。

大きな地震のあとには余震が続けて起きることが多く、看板などが落ちたり建物が倒壊したりして、命を落とす可能性もあります。

また、人が折り重なって倒れる群衆雪崩も懸念されます。

■外出先で被災したら…大きく二つのパターン

――それでは、出かけている時に首都直下地震などがおきた場合、どうすれば良いでしょうか。

東京大学の廣井悠教授によりますと、大きく二つのパターンがあります。会社や学校にいた場合、安全が確認されたらそこにとどまる。

一方、買い物客や観光客などとどまる拠点がない場合は、一時滞在施設にいきましょう。こちらは、帰宅困難者が一時的にとどまれるよう、行政や善意で事業者が開放する施設で、食料などが用意されています。例えば、商業施設の共有スペースなどになります。

――家族が別々の場所にいると「早く帰らなきゃ」と思ってしまう気持ちもわかりますよね。

連絡も取れず安否も分からないと早く帰って直接確かめたいという気持ちは当然かと思いますので、まずは普段から安否確認の手段をいくつか決めておくことが大切です。

■「災害用伝言ダイヤル171」など 安否確認の手段

一例ですが、「災害用伝言ダイヤル171」というツールがあります。171をダイヤルして音声ガイダンスに従って操作し、自宅や連絡をとりたい方の電話番号を入力すると、音声の伝言を録音・再生することができます。他にも、インターネットを利用した災害用伝言板（web171）などのサービスがあります。

どのツールを使うのか、もしそれが使えない場合はどうするか、家族でのルールを決めておくと良いと思います。

■最低限用意すべきものは？

さらに長く滞在する場合に食料や水、毛布などが必要となりますが、勤務先の会社側で用意している場合も多いので、確認してみましょう。

廣井教授によりますと、少なくとも、スマホが使えない場合に防災情報を受け取れる携帯ラジオなどのツール、そして、薬など支給が難しい個人のものは用意すると良いということです。

――スマホがつながらない時の連絡手段や情報収集の方法を考えることも大切ですね。

首都圏という、とにかく人が多い場所で大規模な地震がおきたときにどうなるかは誰にも分かりません。ただ「72時間はむやみに帰宅せずとどまる」という選択肢が多くの命を救うかもしれないということは、知っておいてほしいと思います。