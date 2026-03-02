78歳・千昌夫、長女＆次女と親子3ショット 仲良く肩組みニッコリ「美しい自慢の娘さんたちですね」「お口元が3人そっくり」

78歳・千昌夫、長女＆次女と親子3ショット 仲良く肩組みニッコリ「美しい自慢の娘さんたちですね」「お口元が3人そっくり」