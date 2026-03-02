78歳・千昌夫、長女＆次女と親子3ショット 仲良く肩組みニッコリ「美しい自慢の娘さんたちですね」「お口元が3人そっくり」
歌手・千昌夫（78）が1日、自身のインスタグラムを更新。「娘たちに囲まれて」と書き出し、長女＆次女との親子3ショットを披露した。
【写真】「美しいお嬢様ですね」「お口元が3人そっくり」長女＆次女との親子ショットを披露した千昌夫
「左側 長女ナターシャ 右次女ダニエラ」と明かし、娘たちと肩を組みにこやかな笑みを浮かべた3ショットをアップ。2人について「それぞれお母さん」であることを伝えている。
コメント欄には「美しいお嬢様ですね」「美しい自慢の娘さんたちですね」「娘さんが、恋人に見えるくらい、千さんが若々しくてかっこいいと思いました！」「お口元が3人そっくりです」「千昌夫さん素敵です すごく楽しそうですね」「見るだけで笑顔がこぼれます」「すごく素敵な写真ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
