南野陽子 40周年記念コンサートツアーラスト公演 6・18にNHKホールで開催決定「40周年はこれが最後」
歌手で俳優の南野陽子（58）が、今年6月18日に40周年記念コンサートツアーのラスト公演『YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL』を開催する。
【写真】軽快！赤い衣装でダンスを踊る南野陽子
同ツアーは、昨年7月27日のNHKホール公演を皮切りにスタートし、全国各地で9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んできた。「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、これまでにリリースしてきたシングル曲で構成され、当時の衣装の再現やテレビ映像、写真を織り交ぜた演出が、懐かしさを感じさせる内容を届けた。
さらに昨年12月には、自身初となるディナーショーツアーを開催。SNSで話題を集める人気メンズモデルユニット“おじフェス”（加藤章太郎、久保田裕之、TARO、直樹）の4人がファッションショーを披露するなど、華やかでゴージャスな演出が会場を彩った。
南野は今回のラスト公演について「この一年､コンサートやディナーショーで多くの皆さまと想いと思い出を重ね合い、とても素敵な時間を過ごすことができました。40周年はこれが最後。もう一度想いを届けさせてください。41周年はしないので」とコメントを寄せている。
きょう2日午前10時よりファンクラブ先行にてラスト公演のチケット販売が開始。一般発売などの詳細は、公式ホームページおよび公式SNSにて後日発表される。40周年イヤーを締めくくる特別なラスト公演となる。
■デビュー40周年記念コンサートツアー「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”」
（2025年）
7月27日（日） NHKホール（東京）
7月31日（木） 福岡国際会議場（福岡）
8月9日（土）・8月10日（日） NHK大阪ホール（大阪）
8月16日（土） Niterra日本特殊陶業市民会館（愛知）
8月23日（土） 電力ホール（宮城）
8月26日（火） LINE CUBE SHIBUYA（東京）
9月21日（日） J:COMホール八王子（東京）
11月27日（木） NHKホール（東京）
（2026年）
追加：6月18日（木） NHKホール（東京）
■ディナーショー「YOKO MINAMINO Dinner Show」
（2025年）
12月1日（月） ホテル日航金沢「鶴の間」
12月18日（木） グランドプリンスホテル新高輪「飛天」
12月26日（金） ホテルニューオータニ大阪「鳳凰」
12月28日（日） グランドハイアット福岡「ザ・グランド・ボールルーム」
（2026年）
2月23日（月）ホテル東日本宇都宮「宴会場」
