&honey×クロミ限定デザイン登場♡前髪キープに便利なマトメイクスティック

ヴィークレアから、人気ヘアスタイリングアイテム「&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」のクロミ限定デザインが登場。スギ薬局グループ限定で2026年3月2日（月）より数量限定発売されます。持ち歩きしやすく手軽に使えるマスカラタイプで、前髪やアホ毛を整えたいときにぴったり。可愛いクロミのパッケージと爽やかな香りで、毎日のヘアセットが楽しくなるアイテムです♪

クロミ限定の可愛いデザイン

「&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0/クロミ」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」をあしらったスギ薬局グループ限定デザインとして発売されます。

コンパクトで持ち歩きやすく、ポーチに入れて外出先でも手軽に使用可能。香りは“クロミの秘密の果実の香り”で、爽やかでフルーティな香りを楽しめます。

数量限定のため、クロミファンや可愛いヘアケアアイテムを探している方にも注目のアイテムです。

モルトンブラウンのギフトコレクション登場♡母の日に贈る春の香り

手を汚さず簡単スタイリング

ジェル状のマスカラタイプで、ブラシを使って気になる部分にサッとなじませるだけでスタイリングが完成。前髪やアホ毛、おくれ毛などを整えたい方向にとかすことで、自然な仕上がりを叶えます。

ジェルは素早くなじむ処方で狙った部分を瞬時に整え、きれいなまとめ髪を長時間キープ。外出先で髪の乱れが気になったときにも手軽にお直しできる便利なアイテムです。

前髪・アホ毛※2・おくれ毛を整えながら、まとまりのあるシルエットを長く維持できます。

商品情報

&honeyマトメイクスティックミラクルホールド4.0/クロミ



価格：1,078円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）

内容量：9g

※1ヴィークレア既存品比(&honeyマトメイクスティックシリーズ比)

※2頭頂部から跳ね出てきてしまう短い毛

※3 2026年2月末時点

※4 2024年12月末時点(2019年～2024年12月末)

可愛く前髪をキープしよう

クロミデザインの&honeyマトメイクスティックは、可愛さと実用性を兼ね備えたヘアスタイリングアイテムです。

ポーチに入れて持ち歩けば、気になったときにすぐ整えられるのも嬉しいポイント。

爽やかな香りと使いやすさで、毎日のヘアセットがもっと快適になります♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。