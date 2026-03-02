ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」公式インスタグラムは２月２８日、更新され、８日放送の第７話に出演する意外なゲストを紹介した。

１日の放送では、夏海殺しの犯人が一香（戸田恵梨香）だと分かり、さらに儀堂（鈴木亮平）が射殺されるという衝撃展開。妻の敵をうつため、早瀬（鈴木亮平）は、覚醒し…という展開で、８日からは第２章が開幕。ＨＰのあらすじによると、早瀬はもはや、パティシエ時代の面影はなく、中身も悪徳刑事・儀堂となって活動。一香を潰すことに執念を燃やす早瀬がどう変貌するのか、注目が集まりそうだ。

そんな７話にはＮＰＯ法人「しぇるたー」で保護されている少年役としてｉｍａｓｅが、薬の売人役として、同局「クレイジージャーニー」に出演し、このドラマでも裏社会監修として関わっている裏社会ジャーナリストの丸山ゴンザレス氏が出演すると告知された。

ちなみにｉｍａｓｅはアーティスト活動休止中だが「本件は活動休止前に撮影されたものです」との注釈がつけられた。

ネットでは「ゴンザレスさん、どんな演技するのか楽しみ」「遂にゴンザレス兄貴が姿を現す…」「監修もされてて、遂に役者としても！期待大」などの声が寄せられていた。