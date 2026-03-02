「ちいかわベーカリー」“さくら”コンセプトの新作発売！ 3．6から
「ちいかわベーカリー」は、3月6日（金）から期間限定で、“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを発売する。
【写真】もう1つのパンは、ちいかわがにっこり 「ちいかわベーカリー」新作一覧
■春を先取り！
今回登場するのは、2種類のパン、2種類のドリンク、3種類のアイテムから成る計7種類の新作。
新作パンとして、春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい「ちいかわさくら食パン」と、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」と、春を感じる特別仕様のパンが登場。
また、ピンクの見た目がかわいらしい「さくらソーダ」と「いちごみるく」も、同日から発売となる。
加えて、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」と、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムもラインナップ。
ドリンク1品注文につき1枚ランダムで「オリジナルさくら型コースター（全3種）」がもらえるという特典も用意。コースターは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類だ。なお、物販の瓶ドリンクは対象外。
