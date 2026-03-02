フォークシンガー松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身がカラオケで熱唱する北島三郎の楽曲を明かした。

松山は元横綱北勝海の八角理事長とは同郷北海道で親交が深い。先週は大阪場所を前に、大阪で行われた八角部屋の激励会に参加したと明かした。「私も大阪へ行ってですよ。八角部屋の幕内力士といえば北の若っていうのがおりましてね」と切り出し、「今の状況なら力出したら、すぐ上に行けるぞと。一生懸命頑張ってくれよと」など発破をかけたという。

そして「激励会に参加してくれた市民の皆さんたちと一緒に、私は歌を歌いまして。なぜかしら、北島三郎さんの『風雪ながれ旅』を私は歌わさせていただきました」と語り、実際に同曲を放送した。

楽曲放送後、松山は「『風雪ながれ旅』を自分でもカラオケで歌ったりするんだけど」と明かした。

同曲は1980年9月にリリース。同曲を収録したシングルレコードなどの累計売上は250万枚超。NHK紅白歌合戦では計7回歌われた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。