高杉真宙、自宅でイタリアン料理練習 普段は「あまりする方ではない」【今夜、秘密のキッチンで】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月スタートのフジテレビ系『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）に出演する俳優の高杉真宙が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に、主演の木南晴夏とともに出席。最近自宅で料理に励んでいることを明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
高杉は本作について「イタリアンのシェフをやっています。僕、料理する役っていうのは何度かやらせていただいて。でもシェフって言われるとちょっとハードル高いなと思いながら今やっています」と笑顔を見せた。
さらに役作りについて「まず台本が送られてきて、こんなに分厚いイタリアンのレシピ本が送られてきて、『これを見て勉強しろ』ってことかと思いながら、最近は見ながら料理をしてみているんですけど」と自宅で料理に励んでいることを告白。普段から料理をするのか聞かれると「あまりする方ではないんですけど、料理をする役が来るたびに練習しては、大変だなと思ってやめて…みたいな日常を送っていますね」と話した。
日常生活に不満を抱える主婦（木南）と“秘密”を抱えるイタリアンシェフ（高杉）。そんな2人が会えるタイミング、それは夜のキッチンという秘密の空間。偶然にも2人の共通点である“料理”が互いを引き寄せ合い、ゆっくりと時間をかけて溶け合い、いつしか惹かれ合っていく。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）から本郷奏多が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
