神部美咲、色っぽいオフショル姿にファン悶絶 中山記念ワイド一点での“的中”報告
【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの神部美咲が3月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳美人タレント「色っぽい」オフショル姿で悩殺
神部は「YouTube始めてから初的中 中山記念ワイド一点で」とコメントし、中山記念の馬券を的中させたと報告。オフホワイトのオフショルダーに身を包んだ様子を披露し、美しいデコルテが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗すぎる」「色っぽい」「的中おめでとう」「よかったね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
