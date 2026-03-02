神部美咲Instagramより

【モデルプレス＝2026/03/02】タレントの神部美咲が3月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を披露し、話題を呼んでいる。

◆神部美咲、オフショル姿披露


神部は「YouTube始めてから初的中 中山記念ワイド一点で」とコメントし、中山記念の馬券を的中させたと報告。オフホワイトのオフショルダーに身を包んだ様子を披露し、美しいデコルテが際立っている。

◆神部美咲の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗すぎる」「色っぽい」「的中おめでとう」「よかったね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】