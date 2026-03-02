人気女性デュオ・花＊花、サンミュージックへ移籍 昨年で25周年「新たな挑戦を行うための前向きな決断」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/02】アーティストの花＊花が、2026年3月1日付で、オフィスハナタバ合同会社から株式会社サンミュージックプロダクションへ移籍したことがわかった。
【写真】人気女性デュオ、盛況のライブの様子
同社は「このたび、アーティスト『花＊花』は、2026年3月1日付で、所属事務所オフィスハナタバ合同会社から『株式会社サンミュージックプロダクション』へ移籍することとなりましたのでご報告申し上げます」と発表。また「オフィスハナタバ合同会社とは今後も業務提携として、花＊花のマネジメント業務を共に行ってまいります」とし、「これまで支えてくださった関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。
最後には「今回の移籍は、花＊花の更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決断です。今後は株式会社サンミュージックプロダクションのもと、より一層活動の幅を広げ、国内外に向けて作品・パフォーマンスをお届けしてまいります。引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
また、メンバーのコメントも公開され、おのまきこは「昨年デビュー25周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させていただくことになりました。これまで応援いただいたファンの皆さま、関係者の皆さまへ感謝の気持ちを忘れず、いい音楽を届けてまいりたいと思います！これからサンミュージックプロダクションと、オフィスハナタバ合同会社とチーム花＊花は大きくなり、さらに楽しくなりそうです！今後とも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします」とコメント。
こじまいづみは「この度ご縁があり、サンミュージックプロダクションに移籍する運びとなりました。花＊花デビュー26年目、そして自身の50歳からの音楽の世界を、様々な良い形で皆様に届けていくことが出来るよう一歩ずつ大切に歩んでいきたいと思います。これからも、どうぞ宜しくお願いします」と伝えた。
花＊花は、1995年結成の女性デュオ。2000年にシングル「あ〜よかった（setagaya-mix）」でメジャーデビューを果たし、同年「NHK紅白歌合戦」にも出場した。2003年に一時活動休止し、各々ソロで活動。2009年より2人で新たに活動を再開し、2025年でデビュー25周年を迎えた。（modelpress編集部）
