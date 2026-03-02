テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲を一時超える展開 テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲を一時超える展開

157.91 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.91 エンベロープ1%上限（10日間）

156.38 一目均衡表・雲（上下限一致）

156.32 現値

155.36 10日移動平均

155.27 100日移動平均

155.17 21日移動平均

154.95 一目均衡表・転換線

154.93 一目均衡表・基準線

153.80 エンベロープ1%下限（10日間）

152.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.14 200日移動平均



今日の高値は156.81円と一時一目均衡表の雲をしっかり超える場面が見られた。その後いったん下げてきている。

