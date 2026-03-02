テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲を一時超える展開
157.91 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.91 エンベロープ1%上限（10日間）
156.38 一目均衡表・雲（上下限一致）
156.32 現値
155.36 10日移動平均
155.27 100日移動平均
155.17 21日移動平均
154.95 一目均衡表・転換線
154.93 一目均衡表・基準線
153.80 エンベロープ1%下限（10日間）
152.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.14 200日移動平均
今日の高値は156.81円と一時一目均衡表の雲をしっかり超える場面が見られた。その後いったん下げてきている。
