157.91　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.91　エンベロープ1%上限（10日間）
156.38　一目均衡表・雲（上下限一致）
156.32　現値
155.36　10日移動平均
155.27　100日移動平均
155.17　21日移動平均
154.95　一目均衡表・転換線
154.93　一目均衡表・基準線
153.80　エンベロープ1%下限（10日間）
152.42　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.14　200日移動平均

今日の高値は156.81円と一時一目均衡表の雲をしっかり超える場面が見られた。その後いったん下げてきている。