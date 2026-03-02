(C)創通・サンライズ

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のDolby Cinema版が上映決定。公開6週目となる3月6日より上映される。また、Dolby Cinema版の入場者プレゼントも配布する。

Dolby Cinema版上映では、「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の繊細に描かれるキャラクターの表情や空気感に加え、暗闇での戦闘シーンなどダイナミックな動きがより豊かに伝わり、ドラマチックな映像と重厚なストーリーが凝縮された本作の魅力を一層際立たせる」としている。

通常上映でも配布される6週目入場者プレゼント「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見ましたステッカー」に加え、Dolby Cinema版の入場者には、本編の原画をデザインした「原画イラストカード(A6サイズ)」もプレゼントする。無くなり次第終了となる。

Dolby Cinema版入場者プレゼント「原画イラストカード(A6サイズ)」

6週目入場者プレゼント「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見ましたステッカー」

