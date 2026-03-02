¹Åì¾ÊÛã°Æ´Û¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Îºá¾õ¼¨¤¹¿·»ËÎÁ¸ø³«
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£3·î2Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾ÊÛã°Æ´Û¡Ê¸øÊ¸½ñ´Û¡Ë¤Ï2·î28Æü¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÆüËÜ·³¤¬²ÚÆîÃÏ¶è¤ÇÈÈ¤·¤¿¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤Î´óÂ£¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë¼ý½¸¤·¤¿ÆüËÜ·³¤Îºá¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹Åì¾Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¤Îº»Åì¿×¡Ê¤µ¡¦¤È¤¦¤¸¤ó¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤¬ÈÕÇ¯¤Ë»Ä¤·¤¿¼«Çò¾Ú¸À¤ò´óÂ£¡£ÆüËÜ·³ºÙ¶ÝÀïÉôÂâ¡ÖÇÈÂè8604ÉôÂâ¡×¤Î¸µÊ¼»Î¡¢°æ¾åËÓÍº¤¬1995Ç¯7·î20Æü¤ËÃø½Ò²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÁìÀîÎÉÃ«»á¤ÎÄ´ººË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿ºÙ¶ÝÀï¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¼ê½ñ¤¸¶ËÜ¡¢¸µÊ¼»Î¤Î´Ý»³ÌÐ¤¬93Ç¯¤ËºÙ¶ÝÀï¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ò¸ø³«¾Ú¸À¤·¤¿ºÝ¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î³è»ú°õºþ¸¶¹Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÚÆî»ÕÈÏÂç³Ø³°¹ñ¸ì¸ÀÊ¸²½³Ø±¡¡Ê¹Åì¾Ê¹½£»Ô¡Ë¤Î¸âÐÐ·³¡Ê¤´¡¦¤Ï¤¤¤°¤ó¡Ë¶µ¼ø¤¬´óÂ£¤·¤¿»ËÎÁ¤Ë¤Ï¡¢²ÚÆî¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ÆüËÜ·³¤ÎÊ¼»Î¤¬ÆüËÜ¤ËÁ÷¤Ã¤¿·³»öÍ¹ÊØ¾Ã°õ¤Î¤¢¤ëÄ¾É®½ñ´Ê¤Î¸¶ËÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ·³¤¬²ÚÆîÃÏ¶è¤ò¿¯Î¬¤·¡¢ÅÛÎì²½¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Êºá¹Ô¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¯Î¬¼Ô¼«¿È¤¬¼«È¯Åª¤ËµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿°ì¼¡Åª¤ÊÈÈºá¾Úµò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¼ý½¸¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Î½¾·³¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Åö»þÈ¯¹Ô¤·¤¿Àï¶·ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë´©¹ÔÊª¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎò»ËÅªÈÈºá¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì»ËÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Åì¾ÊÛã°Æ´Û¤ÎÍû·³¶Ç¡Ê¤ê¡¦¤°¤ó¤®¤ç¤¦¡Ë´ÛÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ·³¤Îºá¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤Î¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¡¢Îò»Ë¤Ë¸ì¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿¯Î¬ÀïÁè¤Ø¤Î·Ù²ü¤ÈÊ¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë