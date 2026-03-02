ワールド・ベースボール・クラシックが、いよいよ開幕する。野球日本代表「侍ジャパン」の初戦は、3月6日に行われる台湾戦だ。ニュース番組『ABEMA Morning』では、侍ジャパンの“見どころ”を独自に伝える。

【映像】「侍ジャパン」の対戦国は？WBC1次ラウンド

「侍ジャパン」注目すべき3人の選手を紹介！

侍ジャパンの注目すべき3人の選手を紹介する。1人目は福岡ソフトバンクホークスの近藤健介選手。前回大会では驚異の出塁率5割を記録し、“恐怖の2番打者”として存在感を発揮した。今回も大谷選手や鈴木選手へ“つなぐ”役割も期待されているが、何より、大谷選手とはファイターズ時代のチームメイトで、気楽にコミュニケーションが取れる選手というのはベンチの空気を作るうえでも、大きい存在である。

2人目は、“千葉ロッテマリーンズのエース”種市篤暉投手。武器は、最速156キロのストレートと、落差の大きい“お化けフォーク”。初見の相手が大半を占める国際大会では、“縦の変化球”が強みになる。短期決戦だからこそ、勢いをつける投手として期待できる。

3人目は、“北海道日本ハムファイターズのエース”伊藤大海投手。決勝ラウンドに進むと、中一日で次の試合という厳しい日程が続く。伊藤投手は“先発も中継ぎもできる”貴重な存在だ。タフさが問われる後半戦で大きな鍵になるかもしれない。

「侍ジャパン」の初戦相手 台湾代表はどんなチーム？

次に注目したいのは、侍ジャパンが戦う1次ラウンドのライバル“台湾”。台湾は2024年のプレミア12で優勝。今回も「これ以上ないメンバーが揃った」と言われている。日本ハム・ソフトバンク・西武など、NPBに所属する選手に加えて、MLBのマイナーリーグに所属する投手も参加しており、選手層の底上げが進んでいるチームだ。

中でも注目は、陳傑憲選手。高校時代に岡山へ留学していた選手で、台湾代表の主将を務めたプレミア12ではMVP、首位打者、最優秀守備選手、ベストナインを獲得。走攻守でチームの中心となる“台湾最強”の打者なのだ。

いよいよ開幕するWBC、侍ジャパンの戦いに注目したい。

（『ABEMA Morning』より）