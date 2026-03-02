【オーケーの最新チラシ】ランチパック105円、ケーキドーナツ113円！3月8日までパンやおやつがお得に。
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年3月2日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。
ヤマザキのパンやおやつがお買い得！
今週は、ヤマザキ製品がお買い得です。
●ヤマザキ ランチパック （たまご2個入／ツナマヨネーズ2個入)
商談時使用売価199円のところ、4.7割引の各105円に。
●ヤマザキ ランチパック (ピーナッツ 2個入)
商談時使用売価172円のところ、3.8割引の105円に。
●ヤマザキ ケーキドーナツ 4個
商談時使用売価244円のところ、5.3割引の113円に。
●やまざき 串だんご あん 3本
商談時使用価格139円のところ、3.1割引の95円に。
増量中でお得な商品をチェック
●豚肉と玉葱の串カツ→6本＋1本増量（314円）
●さば大葉フライ→3枚＋1枚増量（230円）
●人気のサラダ3点盛り→10％増量（314円）
食料の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります品（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）