河村勇輝が待望のブルズホームデビュー…1スティールをマーク、ブルズは連敗を「11」でストップ

3月2日（現地時間1日）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでミルウォーキー・バックスと対戦。ブルズが11連敗から脱するとともに河村が本拠地デビューを果たした。

アンファニー・サイモンズとジェイデン・アイビーのガード陣2人に加えて欠場者多数のブルズで河村は2試合連続のベンチ入りとなり、先発にはトレイ・ジョーンズ、ジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、アイザック・オコロ、ガーション・ヤブセレが名を連ねた。

前半はバックスに主導権を握られ、15点ビハインドで試合を折り返す。ハーフタイム明けの第3クォーターでは、ベンチスタートのコリン・セクストンやヤブセレを中心に反撃を開始。

2点差まで詰め寄り迎えた最終クォーターには、最初の6分9秒の間バックスの攻撃を完全にシャットアウト得点を与えず。20点差がついた同残り56秒に河村がホームの歓声を受けながらコートインを果たした。最後はボールを保持しながらも、点差がついていたためゴールは狙わずにタイムアップの瞬間を迎えた。

連敗を11でストップしたブルズは、セクストンが22得点3スティール、ギディーが20得点14リバウンド10アシストのトリプルダブルをマークした。河村は1スティールを記録し、待望のホームデビューを飾っている。

ブルズは4日（同3日）の次戦でオクラホマシティ・サンダーを迎え撃つ。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 120－97 ミルウォーキー・バックス



CHI｜30｜21｜36｜33｜＝120



POR｜32｜34｜23｜ 8｜＝97

【動画】試合終了の瞬間まで味方にもボールは渡さない河村勇輝