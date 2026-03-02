マルマエ<6264.T>が５日続落も底堅い動きとなっている。２月２７日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、これを好材料視する買いが下値に入っているようだ。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。



同時に株主優待制度の実質拡充を発表した。従来は８月３１日時点で１単元（１００株）以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象にＱＵＯカード１０００円分を提供していたが、２６年８月末日時点の株主から毎年８月３１日時点で２単元（２００株）以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象にＱＵＯカード２０００円分を提供する。



出所：MINKABU PRESS