「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在でコスモエネルギーホールディングス<5021.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２日の東証プライム市場でコスモＨＤが続伸。米国とイスラエルは２月２８日にイランへの攻撃を開始した。ホルムズ海峡の事実上の閉鎖も伝わるなか、週明け２日の原油価格が急伸。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は朝方に一時７５ドル台まで値を上げた。これを受け、石油元売り大手の同社に買いが流入している。株価は予想配当利回り３．３％前後の水準で、割安感があることも評価されている。



出所：MINKABU PRESS