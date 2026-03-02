デジタルハーツホールディングス<3676.T>が後場に入りプラス圏に急浮上している。午前１１時３０分ごろに２６年３月期配当予想の増額修正を発表しており、好材料視されている。



期末配当予想を１１円５０銭から１３円５０銭に引き上げ、年間配当予想を２５円（前期２３円）にする。また、配当方針の変更も発表しており、従来は配当性向２０％を下限のメドとして配当を行っていたが、累進配当をベースとする継続的かつ安定的な配当を行うこと基本方針とした。



同時に、株主優待制度の導入も発表しており、これも好感されている。毎年３月３１日時点で５単元（５００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード１万円分を提供する。



