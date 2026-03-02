3月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【いて座・やぎ座・みずがめ座・うお座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
いて座（11月23日～12月21日生まれ）
2026年3月のいて座さんは・・・
「 生活にフレッシュな風が 」
家族や住まいに関することで大混乱。
引っ越しシーズンですが、新居の内見や引っ越しの手続き、各種連絡などで行き違いが多発する可能性があるので気をつけたほうがいいでしょう。
ただ、新生活そのものは追い風が吹き活気が生まれるので、ハプニングはあっても自分の未来には期待していてOKです。
恋を探している人は6日から31日までモテ期が継続。自分から行動を起こして。
ラッキーカラーは、 オフホワイト 。
開運につながるアクションは、 親しい人と写真を撮ること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞いて座の2025年度下半期
やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）
2026年3月のやぎ座さんは・・・
「 何事もよく確認を 」
情報が錯綜しやすい混乱期。
「言ったつもり」「聞いたつもり」はトラブルにつながりやすいので、普段よりも丁寧に確認をするといいでしょう。
大事な用事であれば期限直前にリマインドをするなど、念のための方策も功を奏するはず。
なお、学びにも追い風が吹きます。仕事でもプライベートでも「ちゃんと勉強しておかないと」と思っていたテーマがあれば積極的にチャレンジしてみるといいでしょう。
ラッキーカラーは、 黄緑 。
開運につながるアクションは、 手帳やノートを新調すること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞やぎ座の2025年度下半期
みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）
2026年3月のみずがめ座さんは・・・
「 多忙なだけに慎重に 」
現実を見据えた努力に追い風が吹くタイミングです。
やるべきことが急増してバタバタする時期ではありますが、うわべだけを見て慌てて進めたことはやり直しになったり、波乱を呼び込んだりとあまり良い結果にはつながらないよう。
やるべきことを整理し、計画的に進めていくといいでしょう。
恋は趣味つながりで気になる人と出会えるものの、「友達以上」になるきっかけがつかみにくいかも。長期戦の構えでいて。
ラッキーカラーは、 サーモンピンク 。
開運につながるアクションは、 服の毛玉を取ること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞みずがめ座の2025年度下半期
うお座（2月19日～3月20日生まれ）
2026年3月のうお座さんは・・・
「 情熱はマイペースに 」
ガツンと情熱が生まれる星回り。
ただ、月の中旬までは何かとモタつきがちで空回り感ばかりが強まっていくのかも。結果ばかりを急いで試行錯誤を繰り返しても疲れるだけで、あまり得るものはないのだろうと思います。
月の下旬には物事は自然と前に進み始めるので、そこからのスタートと思ってみてはいかがでしょうか。
過去に頑張ったことがふたたび注目されるなど、決して悪いことばかりではないはずです。
ラッキーカラーは、 レッド 。
開運につながるアクションは、 新しい服を買うこと 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞うお座の2025年度下半期
2025年度下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。