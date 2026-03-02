増田貴久、自身初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』発売決定！先輩グループ楽曲も多数セレクト

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日に発売することが決定。収録曲や特典内容、新ビジュアルが一挙に公開された。

■原曲への敬意と増田貴久の歌唱表現が交差

過去に、ソロ作品として「FOREVER MINE」（山下達郎）や「恋文」（Every Little Thing）など、数々のカバー楽曲をリリースしてきた増田貴久。1stソロアルバム『喜怒哀楽』に続く本作は、全曲カバー楽曲で構成された待望のフルカバーアルバムとなる。

宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」の他、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」といった先輩グループの楽曲、テゴマス「キッス～帰り道のラブソング～」のセルフカバーなど、全12曲を共通収録。

増田にとって思い入れのある楽曲、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代・ジャンルの楽曲がセレクトされ、原曲への敬意と増田貴久の歌唱表現が交差する、世代を超えて音楽の魅力が再発見できる作品となっている。

映像特典として、初回盤Aには『増田貴久のカバーのライブ』を収録。3,000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な世界のなか「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス～帰り道のラブソング～」の5曲を、フルコーラスで超豪華ビッグバンドとともに届けたオリジナルライブが楽しめる。

初回盤Bには「喜怒哀楽」ネコますVer. MV＆Makingを収録。1stソロアルバムに収録された楽曲「喜怒哀楽」のMVを、増田貴久オリジナルキャラクター「ネコます」主演のコマ撮りアニメーションで完全再現。15分の1サイズのミニチュア世界で情感たっぷりにパフォーマンスするネコますと、増田が参加したメイキング風景も必見だ。加えて、全編増田によるスタイリングで挑んだジャケット写真撮影に完全密着したドキュメンタリー「Making of Jacket Shooting」も収録される。

アルバムの発売を記念して、商品の購入・応募者から抽選招待するスペシャルイベントも開催決定。詳細は後日公式サイトやSNSなどで発表される予定だ。

そして、4月10日の北海道公演を皮切りに、5都市14公演のツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』が開催。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『増田貴久のカバー』

＜初回盤A・B、通常盤 共通収録曲＞

1.First Love

2.やさしさで溢れるように

3.ムーンライト伝説

4.銀の龍の背に乗って

5.まっすぐの唄

6.にじ

7.フレンド・ライク・ミー

8.Bonnie Butterfly

9.Believe Your Smile

10.うわさのキッス

11.世界に一つだけの花

12.キッス～帰り道のラブソング～

