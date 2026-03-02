BLACKPINK最新作『DEADLINE』がK-POPガールズグループ発売初日の最高販売枚数を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』（2月27日発売）が、発売初日にして販売枚数146万1,785枚を記録。K-POPガールズグループ史上、発売初日の最高販売枚数という記録を更新した。

■日本オリジナル特典がもらえるキャンペーンも展開中！

2022年9月リリースの前作『BORN PINK』以来、3年5ヵ月ぶりのミニアルバムとなる本作は、先行リリースシングル「JUMP」を含む全5曲を収録。タイトル曲「GO」はリリースと同時に世界中で話題を呼び、MVが公開されると、YouTubeワールドワイドトレンド急上昇1位および音楽カテゴリ1位を獲得。さらに、iTunes アルバムチャートでは世界累計38地域で1位を獲得し、その爆発的な人気を世界規模で証明した。日本においても発売と同時に全国30局以上のラジオ局でオンエアがスタートし、大きな注目を集めている。

本作リリースに合わせ、日本オリジナル特典のキャンペーンが展開中。各販路で、ここだけでしか手に入らないエクスクルーシブ絵柄（全6絵柄）のオリジナルトレーディングカード（ランダム）が用意されており、販路によって写真が異なる貴重な特典となっている。

また、タワーレコード各店ではパネル展と、対象商品購入者を対象にしたラッキードローキャンペーンも開催。こちらもレア絵柄のトレカがプレゼントされる。さらに、取扱店拡大キャンペーンもスタートし、対象店舗での購入者に先着オリジナルフォトカードのプレゼントを実施中。iTunes購入者を対象にしたダウンロードキャンペーン（ホログラムロゴステッカープレゼント/抽選50名）およびApple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Musicでの楽曲シェアキャンペーン（オリジナルスマホ待ち受け画像/全員プレゼント）も行われている。

現在、東京・渋谷にて『BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] POP-UP STORE』が開催中。こちらでもCDを購入すると、POP-UP STORE購入者特典のトレカが付いてくる。

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

MINI ALBUM『DEADLINE』

■【動画】BLACKPINK「GO」MV

■関連リンク

配信キャンペーン詳細

https://ygex.jp/blackpink/news/detail.php?id=1131731

取扱店拡大キャンペーン詳細

https://ygex.jp/blackpink/news/detail.php?id=1131796

『BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] POP-UP STORE』詳細

https://ygex.jp/blackpink/popupstore/detail.php?id=1002640

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/