2日13時現在の日経平均株価は前週末比827.64円（-1.41％）安の5万8022.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は307、値下がりは1254、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は233.98円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が61.77円、東エレク <8035>が56.15円、ＴＤＫ <6762>が47.63円、ＳＢＧ <9984>が28.08円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を52.31円押し上げている。次いで住友電 <5802>が17.88円、信越化 <4063>が13.87円、三井物 <8031>が8.09円、古河電 <5801>が6.92円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、海運、石油・石炭と続く。値下がり上位には空運、証券・商品、銀行が並んでいる。



※13時0分7秒時点



株探ニュース

