本日3月2日（月）24時39分〜25時4分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第2弾。今をときめく人気者たちが「タイムレスナック」で素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー企画。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。

今夜のゲストは、大先輩・坂本昌行（20th Century）。timeleszの8人全員が揃って坂本と共演するのは、実は今回が初めて。そんな大先輩が、後輩であるtimeleszに向けて「坂本さんと呼ばれるのが寂しい。坂本くんって呼んで欲しい」という意外な本音を激白！果たしてtimeleszは殻を破って「坂本くん」と呼べるのか？

■坂本昌行と菊池風磨の知られざるエピソードとは？

“誰もが最高に酔っぱらってしまう”「タイムレスナック」の名物ドリンク「ホンネサワー」（ノンアルコール）が、timeleszメンバーの本音をえぐり出す。そこでは菊池が、かつてライブ終わりに坂本に対して、"ある一言"を放っていたことが判明！菊池の一言に対して、坂本がしたリアクションの秘密が今夜明らかに!? 菊池が「優しさだと思った」というその行動とは？何年越しの疑問の答えが今、解き明かされる！

■メンバー愛か、それともただの"ケチ"か!?

さらに、メンバー同士の激しい暴露合戦に発展！松島聡は、原嘉孝に「グループに入ってくれてありがとう」と言われて感動して眠れなかった日があるという、熱すぎるメンバー愛を告白。しかしその感動も束の間、猪俣周杜と篠塚大輝からは「あのテラ君（寺西拓人）の"驚愕のケチエピソード"が…」と連鎖的に暴露！まさかの行動とは!?

■8人のうち誰タイプ？番組オリジナル「timelesz診断」に坂本昌行が挑戦

坂本は、番組オリジナルで作成した「あなたは誰タイプ？timelesz診断」にも挑戦。診断結果では、坂本の意外な性格が判明！その結果に驚きつつ、意外な一面を語る。

普段のバラエティーでは決して見られない、彼らの真の素顔と熱い想いが詰まった「タイムレスナック」第2弾。この熱すぎる夜をお見逃しなく！

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@timelesz.familia

■番組公式ハッシュタグ #timeleszファミリア