74歳・岩城滉一、20歳の頃から憧れ続けた“宝物”の愛車を初公開「最後の車かなって」 8年がかりで見つけレストア中「さすが、抜群のセンス」「お似合いです」

74歳・岩城滉一、20歳の頃から憧れ続けた“宝物”の愛車を初公開「最後の車かなって」 8年がかりで見つけレストア中「さすが、抜群のセンス」「お似合いです」