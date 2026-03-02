74歳・岩城滉一、20歳の頃から憧れ続けた“宝物”の愛車を初公開「最後の車かなって」 8年がかりで見つけレストア中「さすが、抜群のセンス」「お似合いです」
俳優の岩城滉一（74）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長年憧れ続け、8年もの歳月をかけてようやく手に入れたという愛車を初公開した。
【動画】「さすが、抜群のセンス」「お似合いです」岩城滉一が20歳の頃から憧れ続けた“宝物”の愛車 ※3分5秒頃〜
岩城が「20歳から欲しかった念願の車」と紹介したのは、1971年式のMercedes-Benz（メルセデス・ベンツ ）280SL。白いボディのベンツは、自身が20歳のころに作られたもので「昔、僕のもう大先輩というか、もう大恩人というか、大尊敬してる方が乗っていらした車」だという。
当初は「それを譲っていただこうかなっていう話もあったんだけども、そうですね、8年ぐらいかけて探してやっと見つけました」と最近になってようやく手に入れたそうで、現在は「不具合のあるところを少しずつ直してます」とレストア中であることを説明した。
同チャンネルでは、これまでにもさまざまな愛車を紹介してきたが「今日のはすごく好きな車とか大事にしてる車っていうのとは別に、僕の宝物」と岩城。
レストアについては、あえて過度な修復はせず、当時のオリジナルの美しさを活かす形で進めていることを明かし、この車が「最後の車かなって」とも話していた。
コメント欄には「さすが、抜群のセンス」「この車は、岩城さんを待っていた。運命」「この頃のメルセデスはデザインが素敵ですね。とてもお似合いです」などのコメントが寄せられている。
