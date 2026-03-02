読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で３・６％高。日経平均は３・６％高、ＴＯＰＩＸは３・４％高となった。

週前半は半導体株や電線株が上昇を牽引（けんいん）した。２月２５日は政府の提案した日銀審議委員の人事案を受けて日銀が利上げをしづらくなるとの見方が強まり、株買いに弾みがついた。米半導体大手エヌビディアの決算に対する反応が案外であったことから、週後半にかけては半導体株や電線株は売りに押された。しかし、直近でＡＩの脅威から売り込まれていたソフトウェア関連などに見直し買いが入ったことから、日本株全体では強い基調が崩れなかった。

大型株、中小型株ともに強く、読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸがそろって史上最高値を更新。いずれも３％を超える上昇となった。利上げ観測が後退して時価総額の大きい銀行株が弱かった分、ＴＯＰＩＸは相対的に見劣りした。読売３３３は週間で３・６３％高と日経平均（３・５６％高）を上回るパフォーマンスとなり、初めて５万円の節目を上回った。公表初日の２０２５年３月２４日は３万５５０７円７４銭で、この時と比べると４割超上昇している。

個別株の動向は？

住友金属鉱山（５７１３）、ＪＸ金属（５０１６）、古河電気工業（５８０１）など、非鉄金属セクターに属する銘柄が人気になり、上昇率の上位を独占した。直近で決算が失望を誘って売られた後、ＡＩの進化が業績面での逆風になるとの見方からダメ押しの下げに見舞われていた野村総合研究所（４３０７）が鋭角的に切り返した。

一方、楽天グループ（４７５５）との事業再編に向けた協議の再開に関する発表が売り材料となった楽天銀行（５８３８）が週間で３割近い下落。２６年２月期が最終赤字に転落する見込みとなった高島屋（８２３３）が急落した。

構成銘柄紹介

フジクラ（５８０３）

電線大手。２月２５日に１：６の株式分割を発表。ＡＩ関連の需要が増加するとの期待から株価は中長期で強い動きが続いているが、その分、最低購入代金は２００万円を超えるなど高額になっていた。大幅な株式分割は待ち望まれていたリリースで、株価も好反応を示した。非鉄金属株の売買活況も上昇を後押しした。時価総額は７兆９１００億円台。

横河電機（６８４１）

制御システムや計測機器などに強みを持つ。先週は複数の証券会社が同社の目標株価を引き上げており、これを好感した買いが入った。２月前半に通期見通しの上方修正と増配を発表。この発表直後は利益確定売りに押されていたが、証券会社のレポートを材料に改めて好業績を評価する見方が強まった。時価総額は１兆６７００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。