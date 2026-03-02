お笑いコンビ・ジェラードンとお笑いトリオ・ネルソンズが2日、都内で、ユニットライブ「ジェネレーソンズ全国ツアー2026」の取材会に臨んだ。

2月25日放送のTBS系バラエティー「水曜日のダウンタウン」でプロポーズを成功させたネルソンズの青山フォール勝ち（40）は、「ネットでみんな祝福してくれている」と反響を明かしつつ「劇場でそれをあんまり感じることがない。ネットで見る反応と、普段対面する人たちとの温度差を感じています」と複雑な心境を吐露した。

フラッシュモブでのプロポーズは「前からずっと妻にしてほしいと言われてて。フラッシュモブ、嫌な人もいるじゃないですか。妻は喜んでくれると思って」と説明。企画を隠しながら「ダンスが上手だから」とジェラードン・かみちぃ（38）にステップの足さばきを見てもらって練習したという。青山は「自分を見て泣いたの初めてだったんで。スタッフさんに感謝です」と振り返った。

同ツアーは27日の東京・六本木公演を皮切りに、宮城、沖縄、北海道、山口、宮崎、愛知、大阪、島根、ファイナルの東京・有楽町公演まで、全国10都市を巡回。過去最大規模の開催で、総観客動員数は約7700人を予定している。かみちぃは「あのオンエア見て、今回のツアーは完全に青山だな。青山でチケットの売り上げを上げていこうと思った。個々のアクスタとかあるんですけど、青山が爆売れするんじゃないかな」と相乗効果に期待した。

青山は「ぜひ足を運んで祝福してほしい。それ言われに全国回る。ネタ中でもおめでとうございます言ってもらっていいです」。5人全員が既婚者になり「そういうコントやりましょう。既婚者コント」と創作意欲を刺激されていた。