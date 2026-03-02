大人こそ【ユニクロのデニム】が似合う！ 明日からマネしたい「カジュアルコーデ」

もう大人だからと、ラフなイメージの強い「デニムアイテム」を避けていませんか？ 実は取り入れ方一つで、大人にも似合う上品なカジュアルスタイルを作ることができます！ そこで今回は、大人にこそ真似してほしい【ユニクロ】のデニムコーデをピックアップ。肩の力を抜きつつ、今っぽさもきちんと感も楽しめる着こなしをご紹介します。

キャミチュニック × フレアジーンズで美ラインを演出

【ユニクロ】「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

キャミチュニックに、ワイドフレアのデニムパンツを合わせて縦ラインを意識したコーディネート。全身がAラインにまとまり、スタイルアップ効果も期待できます。パンツはローライズだから、長め丈のトップスでもお腹まわりがもたつきにくく好バランスに。デニムは明るめカラーを選べば、春をほんのり先取りした軽やかな雰囲気に仕上がります。

トラッカージャケットで甘めコーデを中和

【ユニクロ】「デニムトラッカージャケット」\5,990（税込）

レディなスカートコーデを、デニム素材のジャケットで上手に引き締め。オーセンティックなトラッカーデザインを選ぶことで、甘さを程よく抑えた大人らしいバランスのスタイリングが完成します。きれいめアイテムとほどよくラフなデニム素材のコントラストが、こなれ感を演出。ここでは黒スカートを合わせていますが、爽やかな白スカートや派手めなカラーに合わせるのもおすすめ。

