上質な素材で日常を心地よく彩る。差がつく大人の【最旬スポーティアイテム】

この春は、機能性とラグジュアリーな着心地を両立したスポーティアイテムに注目。【シンゾーン】25周年の贅沢なスウェットをはじめ、カシミア混の柔らかなポロトップスなど、職人技や厳選素材が光る、大人の日常をクラスアップさせるアイテムをご紹介します。

【シンゾーン】職人技が光る究極の25周年記念スウェット

【シンゾーン】25周年記念として登場した「COTTON PROJECT」の第一弾

【シンゾーン】25周年記念の第一弾として、原料から染め、編みたてまで日本の職人技術を尽くした究極のスウェットが登場しました。

【シンゾーン】のスタッフが紡績会社所有の畑で耕作から種まき、摘芽、草むしり、収穫まで携わり、種まきを起点にゼロから洋服作りに挑戦。日本の技術にこだわって生まれた、究極の着心地とデザインを叶えた大人のためのスウェットです。

希少なグリーンコットンやオーガニックコットンをブレンドし、伝統的な鉄媒染で温かみのある色合いを表現。吊り編み機でゆっくりと空気を編み込んだ生地は、もっちりと柔らかく、洗うほどに風合いが増すのが特徴です。

左「COTTON PROJECT ZIP-UP HOODIE」\39,600、中央「COTTON PROJECT SWEATPANTS」\39,930、右「COTTON PROJECT SWEATSHIRT」\38,500

そんなプレミアムな素材感を生かしながら、ボックスシルエットかつ、付かず離れずの絶妙なサイジングで仕上げたフーディ。ダブルジップ仕様で使い勝手のよさにも抜群です。

ピンタックが映える、ワイドなストレートのパンツ。リュクスな着心地と上質なカジュアルが実現する大人のための1本です。

トレーナーは生地を横向きに使用し、脇のリブパネルを採用。また、縫い目を緩くすることで、ぐっとヴィンテージライクに。

【フリークス ストア】産毛のような柔らかさに包まれる、新定番ポロトップス

「ガーゼフライス ポロ襟ロンT」\6,996

カジュアルさと上品さが絶妙なバランスで共存するポロ襟トップス。ガーゼフライスのコットンにカシミアを10％ブレンドした上質な素材は、産毛のような繊細な毛足が生まれ、柔らかさと美しい発色を両立しています。調温効果に優れ、春夏は通気性と速乾性を発揮し、気温差の激しい端境期にも最適な素材です。ポロ襟のデザインが程よいカジュアルさを演出しつつ、ボタンを開けて着れば抜け感をプラスできます。

【ビームス ボーイ】機能性にも注目！ さらっと羽織れるフィールド カーディガン

「フィールド カーディガン 26SS」各\33,000【ザ・ノース・フェイス パープルレーベル】

【ザ・ノース・フェイス パープルレーベル】の別注カーディガンは、インラインで展開していたモデルを【ビームス ボーイ】だけの特別なカラーに。右袖口にはICカードやワイヤレスイヤホンなどの小物を収納できるポケット、フロントポケットの袋布にメッシュ素材を使用し、汗ばむ時はファスナーを開けることでの熱気を逃がせるベンチレーションになります。身幅にゆとりをもたせたシルエットのため、インナーを選ばず重ね着しやすい。

【レイ ビームス】異素材ミックスで魅せる。進化した大人のトラックジャケット

「カラー ブロック トラック ジャケット」各\19,800

【レイ ビームス】で毎シーズン定番のトラックジャケットが、さらに洗練されてリニューアル。2026年春夏シーズンは、大胆なカラーブロッキングと異素材使いがポイント。表面には表情豊かなナイロン素材、裏地は通気性の良いメッシュを採用しています。裾のストッパーで着丈が調整でき、ボトムスとのバランスを自分好みに変えられます。

【RHC ロンハーマン】自在に表情を変える、リメイクフットボールジャージー

「サーカ メイク セパレート ヘム ライン スリーブ ジャージートップ」\31,900

90年代デッドストックのフットボールジャージーをリメイクした【ナナナナサーカ】と【RHCロンハーマン】別注のVネックトップス。袖と裾に施されたジッパーは取り外しが可能で、その日の気分に合わせて着こなしを楽しめる2WAYです。

【スメリー】週末を彩る遊び心。大人のカジュアルを格上げするバイカラーの魔法

「weekendバイカラーキャップ」各\2,970

ボディとつば部分のカラーを大胆に切り替えた、レトロスポーティーなキャップのフロントには「LIVING FOR THE WEEKEND」というご機嫌なメッセージが刺しゅうされています。ジャケットやトレンチコートといったきちんと感のある装いの外しアイテムにも。

こだわり抜かれた素材が生む、至福の肌触りと洗練されたシルエット。上質なスポーティアイテムを味方につけて、心豊かな春のひとときを過ごしませんか。

※価格はすべて税込みです