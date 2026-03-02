TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』特報PV │ 2027 ONAIR

TVアニメ「ゆるキャン△ SEASON4」が2027年に放送決定。合わせて、ティザービジュアルと特報PVが公開された。

2024年に放送された「SEASON3」に引き続き、監督は登坂晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。新たにキャラクターデザインを宇良隆太、アニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める。

「ゆるキャン△ SEASON4」ティザービジュアル

(C)あfろ・芳文社／野外活動ベース

音楽チームもおなじみのメンバーが集結。劇伴音楽はこれまでのシリーズをすべて制作してきた立山秋航、オープニングテーマを亜咲花、エンディングテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当する。

ティザービジュアルにはなでしこ&リンに加え、新入生の絵真＆メイも描かれている。さらに、恵那の飼い犬・ちくわと、なでしこが好きな動画配信チャンネルに出てくるサモエドのはんぺんの姿も。

特報PVでは、ビジュアルのメンバーに加え、千明・あおい・恵那らいつもの本栖高校のメンバーに加え、なでしこの幼なじみ・綾乃の姿も。「新しい風と共に変わらぬ空気感でお届けする『SEASON４』では、どのようなキャンプを繰り広げるのか、続報を楽しみにゆるっとお待ちください」としている。

