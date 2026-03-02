wapiti、プロ野球中継番組のテーマソングに起用 PVにはドラゴンズの試合模様など 「ロックスター」がTOKAI RADIOで
織田龍紀（Vo.）工藤健介（Dr.）吉村瑠莉（Pf.）ハーマン・チャン（Vn.）からなる4人組ポップバンド・wapitiの楽曲「ロックスター」が、TOKAI RADIOのプロ野球中継番組『ガッツナイター』2026のテーマソング（2026 TOKAI RADIO ガッツナイター テーマソング）に起用された。
【画像】PVにはドラゴンズの試合模様！プロ野球番組のテーマ曲に起用されたwapiti「ロックスター」
この楽曲は昨年8月にメジャーデビューシングルとしてリリースされた楽曲で、日常に追われ夢を忘れてしまっていた自分を奮い立たせる、等身大の応援ソングとなっている。駆け抜けるようなテンポが心地よい爽やかなロックチューンで、中日ドラゴンズ戦を中心にプロ野球を中継する『ガッツナイター』と共に、今シーズンを盛り上げる。
2日は「ロックスター」を使用したオリジナルPVも公開。Vo.織田は「『ロックスター』という曲は、夢を追いかける人を前向きにさせてくれる明るい楽曲になっています。僕自身、小・中・高と野球をしていたため、こうして音楽を通して野球に携われることを、とても光栄に思います。ぜひ、僕たちの歌に載せて『ガッツナイター』でドラゴンズを応援しましょう」とコメントした。
PVには、中日ドラゴンズの熱い試合模様や練習風景、監督のコメントも含まれている。
【画像】PVにはドラゴンズの試合模様！プロ野球番組のテーマ曲に起用されたwapiti「ロックスター」
この楽曲は昨年8月にメジャーデビューシングルとしてリリースされた楽曲で、日常に追われ夢を忘れてしまっていた自分を奮い立たせる、等身大の応援ソングとなっている。駆け抜けるようなテンポが心地よい爽やかなロックチューンで、中日ドラゴンズ戦を中心にプロ野球を中継する『ガッツナイター』と共に、今シーズンを盛り上げる。
PVには、中日ドラゴンズの熱い試合模様や練習風景、監督のコメントも含まれている。