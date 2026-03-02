坂本昌行、timelesz・菊池風磨との知られざるエピソード明らかに 原嘉孝は“感動して眠れなかった日”告白
俳優・坂本昌行（20th Century）が、3月2日深夜放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29）に出演する。
【番組カット】大先輩！坂本昌行の話に聞き入る菊池風磨
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第2弾を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
timelesz全員がそろって坂本と共演するのは、今回が初めてとなる。そんな大先輩が、後輩であるtimeleszに向けて「坂本さんと呼ばれるのがさびしい。坂本くんって呼んでほしい」という意外な本音を激白。timeleszは殻を破って「坂本くん」と呼べるのか。
誰もが最高に酔っぱらってしまう「タイムレスナック」の名物ドリンク「ホンネサワー」（ノンアルコール）が、メンバーの本音をえぐり出す。そこでは菊池風磨が、かつてライブ終わりに坂本に対して、“ある一言”を放っていたことが判明。菊池の一言に対して、坂本がしたリアクションの秘密が明らかになる。菊池が「優しさだと思った」というその行動とは。
酔いが回ったメンバー同士の激しい暴露合戦に発展。松島聡は、原嘉孝に「グループに入ってくれてありがとう」と言われて感動して眠れなかった日があるという、熱すぎるメンバー愛を告白。しかし、その感動も束の間、今度は猪俣周杜と篠塚大輝から、「あのテラくん（寺西拓人）の“驚がくのエピソード”が…」と連鎖的に暴露が飛び出す。
さらに、坂本は、番組オリジナルで作成した「あなたは誰タイプ？timelesz診断」に挑戦。診断結果では、坂本の意外な性格が判明する。
【番組カット】大先輩！坂本昌行の話に聞き入る菊池風磨
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第2弾を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
誰もが最高に酔っぱらってしまう「タイムレスナック」の名物ドリンク「ホンネサワー」（ノンアルコール）が、メンバーの本音をえぐり出す。そこでは菊池風磨が、かつてライブ終わりに坂本に対して、“ある一言”を放っていたことが判明。菊池の一言に対して、坂本がしたリアクションの秘密が明らかになる。菊池が「優しさだと思った」というその行動とは。
酔いが回ったメンバー同士の激しい暴露合戦に発展。松島聡は、原嘉孝に「グループに入ってくれてありがとう」と言われて感動して眠れなかった日があるという、熱すぎるメンバー愛を告白。しかし、その感動も束の間、今度は猪俣周杜と篠塚大輝から、「あのテラくん（寺西拓人）の“驚がくのエピソード”が…」と連鎖的に暴露が飛び出す。
さらに、坂本は、番組オリジナルで作成した「あなたは誰タイプ？timelesz診断」に挑戦。診断結果では、坂本の意外な性格が判明する。