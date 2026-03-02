フジテレビは２日、都内で、４月期ドラマの合同イベント「ＦＵＪＩ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＯＲＳ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ」を開催した。６作品から北村匠海（２８）、黒木華（３５）、佐藤二朗（５６）、橋本愛（３０）、ディーン・フジオカ（４５）、木南晴夏（４０）、本郷奏多（３５）ら各主要キャスト９人が集結した。

北村は、４月１３日スタートの「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜、後９・００）で教師役に初挑戦。８歳で事務所に入所し、芸能生活２０周年を迎えている。小学生の時に妻夫木聡、中学生の時に長谷川博己、高校生の時に寺尾聡といった“先生”と出会ってきたといい、「先生たちからたくさんの事を学んだし、自分としては教師役はとっておいた役」と役どころにただならぬ思いを明かした。

今作に挑むにあたり、同局系ドラマ「風間公親 教場０」（２３年）で師弟関係を演じていた木村拓哉に「先生として心がけていたことを教えてください」と連絡を入れ、アドバイスをもらったという。先生たちにかけてもらった言葉は「大人になってもずっと残っている」と感謝し、自身が教壇に上がることで「僕からは継承という形で生徒役の皆さんにお伝えしたい」と語った。

各作品のアピール合戦を繰り広げ、お題に○×で答える企画コーナーも行われた。撮影現場でのルーティンがあるかどうかと問われ、北村は「○」と札を上げた上で「楽屋には帰らないというのがある。前室があるなら前室にいる。楽屋に荷物を置いた記憶がない。現場で話したいタイプなので」と発表。これに本郷は「僕はめっちゃ楽屋に戻るなって。明日からの現場のいかたを改めようと思いました」と反省していた。