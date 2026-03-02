熊本の名物イベントに「まさかの異変」!?

陸上自衛隊西部方面隊の創隊70周年を記念する行事が2026年3月1日、熊本市の健軍駐屯地で行われました。このイベントは、九州・沖縄エリアを受け持つ同方面隊が、地域住民に対する感謝を伝えるとともに、今後進む体制移行への理解を深めてもらうことを目的に行ったもので、記念式典や装備品展示が実施され、多くの来賓と来場者で賑わいました。

【九州初！】これが来場者の注目を“独り占め”していた最新の戦闘車両です（写真で見る）

式典の執行者を務めたのは、西部方面総監の鳥海誠司陸将です。西部方面隊隷下の第4師団長、第8師団長、第15旅団長をはじめ、計20名の部隊指揮官が参加しました。来賓としては、熊本県の木村 敬知事や、米第3海兵機動展開部隊司令官のロジャー・ターナー中将らが列席し、日米双方の関係者が節目を祝いました。

鳥海総監は式辞で、西部方面隊が担う九州・沖縄地域の防衛警備の重要性に触れ、「あらゆる厳しい状況に柔軟に対応し、任務を完遂し得る強靭な西部方面隊を創造するため、実効性を向上させていくことが極めて重要」と強調しました。

また、沖縄の第15旅団の師団化に向けた改編や新装備品の導入など、体制移行に向けた準備が進んでいる現状を説明し、「国民の皆様、九州、そして沖縄県民の方々を断固として守っていく覚悟です」と述べました。

一方、健軍駐屯地前の自衛隊通りで例年行われてきた大規模な観閲行進は、今年は実施されませんでした。これは部隊の教育・訓練に集中するための負担軽減措置とみられ、来場者からは残念がる声も聞かれました。

駐屯地内のグラウンドでは、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の車両約20両が展示され、上空では航空機約10機が展示飛行を披露しました。中でも注目を集めたのは、昨年、第8師団隷下の第42即応機動連隊に配備されたパトリアAMV（人員輸送型）で、西部方面管内の記念行事としては初登場となりました。大型の車体と重厚な外観が来場者の関心を集め、展示エリアは多くの人で賑わっていました。

大分県から訪れた46歳の男性は、「初披露される42即機（第42即応機動連隊）のパトリアAMVを見に来た。MCV（16式機動戦闘車）と並んでも大きくて驚いた。国産の装輪装甲車と比べても重厚感があり格好いい」と語っていました。一方で、「観閲行進は健軍の名物だったので実施しなくなったのは残念だが、昨今の厳しさを増す安全保障環境を考えると仕方ないのかな」と複雑な心境も明かしました。

70周年の節目を迎えた今回の記念行事は、地域住民や関係者が多数訪れ、終始活気に包まれました。西部方面隊は今後も体制移行を進めつつ、九州・沖縄地域の防衛体制強化に取り組む姿勢を示した形となりました。