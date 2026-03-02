「ファンの楽しみを奪うのか」WBCチケット規約に韓国紙も衝撃　写真、動画、音声、文字の“投稿禁止”が波紋

日本でのファンに向けた“規制”が物議を醸している(C)Getty Images

日本での1次ラウンドが3月5日に始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた、“ある規制”が議論を巻き起こしている。

発端となったのは、WBCが1日までに発表したチケット規約だ。2日、3日に京セラドーム大阪で行なわれる強化試合に加え、5日から10日まで開催される1次ラウンドの大会期間中に、SNS上に試合と練習に関する画像、動画、音声、ライブ配信、文字情報などの投稿を禁止すると明らかにしたのだ。

1次ラウンドC組の主催者は、WBCの公式サイト上で「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」の「あらゆる写真、画像、動画、音声」や「説明、解説」について「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」としている。

プロ野球では昨季からSNS投稿に関する一定の規制が導入。ファンの大きな反発を招き、緩和に至る経緯があった。ゆえに今回も世間では厳しい制限に批判の声が噴出。Xでは「禁止事項があまりに多すぎる」「なぜここまでガチガチに取り締まるのか」「盛りさがりそうな規制」と、運営の対応を疑問視する意見が相次いだ。

当然、この規制は1次ラウンドC組の参加国にとっても小さくない衝撃を生んでいる。韓国の日刊紙『朝鮮日報』は、「『大谷、イ・ジョンフを撮るな！』 WBCでの写真・動画アップロード全面禁止論争」と銘打った記事で今大会のチケット規約を紹介。日本国内での反発の声をふまえて「今回のWBCは日本（東京）で行われるすべての試合と練習中の写真をSNSにアップロードすることはできない。それによって個人の自由を侵害する議論が起きている」と伝えた。