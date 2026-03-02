大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けた時津風一門連合稽古が２日、大阪・堺市にある音羽山部屋で行われた。初の綱取りの大関・安青錦（安治川）が一門外から出稽古に訪れた。関脇・霧島（音羽山）、小結・若元春（荒汐）を指名。若元春には腕を手繰って、右上手を握って送り出すなど相撲のうまさをみせるなどいきなり３連勝した。

先場所敗れて姿勢を起こそうとする霧島を逆に起こして、寄り切った。７勝２敗で終えた稽古後には「今日はしゃべらない」と８日の初日に向けて緊張感を漂わせた。

稽古を見守った音羽山親方（元横綱・鶴竜）は「いつもどおりだった。相手を起こそうとして自分の姿勢が起きるのは良くない」と指摘。同親方は１２年前の２０１４年春場所で綱取りに成功した。秘訣を「意識しないことが一番のポイント。前の場所からの良い流れでいければいい」と明かした。当時は白鵬、日馬富士の２横綱で現在の大の里、豊昇龍の２横綱が君臨する状況と同じ。「２横綱との対戦は考えない方が良い。横綱戦の前日になったら考えれば良い」と一日一番を肝に銘じるよう助言を送った。