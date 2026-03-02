北村匠海、橋本愛らフジ4月期ドラマ主演キャストらが勢ぞろい 佐藤二朗はテレビドラマへの熱い思い語る
フジテレビの春ドラマの大型イベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』が2日、同局で行われ、4月期の作品に出演する豪華キャストが集結した。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
9人のキャストは会場後方から登場。特設のカーペットを歩きながら、集まった観客に手を振りながら壇上に上がった。ステージ上ではそれぞれのドラマの見どころや共演者とのエピソードを語ったほか、撮影前のルーティンや現場での自身の立ち位置などを〇×形式で語った。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
火曜9時ドラマで主演を務める佐藤は最後のメッセージの際、役者としてもがき、数多くの作品に出演していた30代から40代の日々を振り返り、「山のように連続ドラマに出ていて、その頃はもうトレンディドラマというブームはとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率っていう時代も終わっていました。それでも当時のテレビマンたちは限られた制約の中でスタッフ、キャストを一生懸命に少しでもいい作品を作るために頑張っていました。僕はあの頃が宝であり、誇りです」とドラマへの熱い思いを吐露。
今回、自身のキャリアとして初めて民放ゴールデン帯のドラマ主演を務めることになり、「あの頃のテレビマンたちへの恩返しであるのと同時に、おそらく昔と同じように今ももがき苦しみ、試行錯誤して少しでもいい作品を作ろうとしているテレビマンたちと一緒に、少しでもいい作品をお届けしたいと思います。よろしくお願いします」と意気込んだ。
この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多の計9人のキャストが参加した。
【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら
火曜9時ドラマで主演を務める佐藤は最後のメッセージの際、役者としてもがき、数多くの作品に出演していた30代から40代の日々を振り返り、「山のように連続ドラマに出ていて、その頃はもうトレンディドラマというブームはとうに過ぎ去り、ドラマを作れば高視聴率っていう時代も終わっていました。それでも当時のテレビマンたちは限られた制約の中でスタッフ、キャストを一生懸命に少しでもいい作品を作るために頑張っていました。僕はあの頃が宝であり、誇りです」とドラマへの熱い思いを吐露。
今回、自身のキャリアとして初めて民放ゴールデン帯のドラマ主演を務めることになり、「あの頃のテレビマンたちへの恩返しであるのと同時に、おそらく昔と同じように今ももがき苦しみ、試行錯誤して少しでもいい作品を作ろうとしているテレビマンたちと一緒に、少しでもいい作品をお届けしたいと思います。よろしくお願いします」と意気込んだ。