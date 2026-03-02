お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。19年に結婚した夫で日本テレビのディレクター・石崎史郎氏について語った。

イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの石崎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。この日イモトを占った木下レオン氏は、イモトの夫について「根が凄く優しいと出ています」と占い、イモトは「うん、優しい。めちゃくちゃ優しいです」と言い切った。

木下氏はその一方で「家ではやっぱりちょっと自分のワガママが出やすくなっている」とも指摘。イモトは「なるほど。家では結構自分の話を聞いてもらいたいって思っちゃってるかも。それを凄く聞いてくれる夫ではありますね」と同調した。

木下氏は「イモトさんは感情の起伏が激しいところがあります。なので旦那さん、結構ストレスだと思いますよ」と明言。さらに「今年家が崩壊するって出てます」と続けると、イモトは「ちょっと待ってよ！何それ！」と困惑した。

木下氏は家庭と仕事の両立で悩むとも伝え、イモトは「それはそうですね」とうなずいた。「結構海外ロケとかも定期的になってなると、その間自分は（子供と）一緒にはいられないということで、そのへんの葛藤とか、何やってんだろう、自分、みたいな」と吐露した。

木下氏は「家でトラブルが起こる」とも続け「家で感情の起伏が激しくなる。凄くピリピリ感を出す。言ったらイカンような一言を、旦那に言うと。家に自分のキツさを持って帰りすぎてしまう」と明言した。

イモトは黙ってうなずくと「家に持ち帰っちゃうと、家庭が崩壊するってこと？超怖くないですか？」と語り、「恐ろしい占いですね。それを回避したいんですけれど」と相談した。

それでも木下氏は「回避しないんです」と言い、今年は仕事運が最高に良いために多忙となると予言した。イモトは「ああでもあります。ノッてる感じはします」と実感を込めた。

木下氏はそれを「正解」とし、「全速力で仕事を頑張って、家の中でも母親として全速力で走るタイプです」と明言。「だから頑張りすぎている。走り続けるなということです。家では無理しない、うまくいかなかったら、“もうやめとこう”って。子供の相談とか、旦那とお互いに意見が食い違うことが出てくる。その時にケンカになる。イモトさんはトコトン行くタイプなんですよ」と話した。

イモトは「負けず嫌いですからね」と苦笑し、「最悪じゃん。頑張ってるけど、できてなくてイライラしているんですか」と困惑した。

「いらない、その頑張り。負けていいよってことですかね」と確認すると、木下氏は「子供はお母さんの笑顔が記憶に残りますからね。頑張っている背中よりも」とアドバイス。イモトは「確かにそうかも。うれしそうだもんな、私が笑っていると」「ってことは笑えてなかったんだってその時に気付かされたりとか」と振り返った。