ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは６日開幕する。

アルペンスキー（座位）金メダリストで２０２２年北京大会後、日本代表から退いた狩野亮さん（３９）が「果敢に攻めてメダルを獲得してほしい」と仲間たちにエールを送る。（佐藤雄一）

小学生の頃の交通事故で車いすとなった狩野さんは０６年トリノ大会からパラリンピックに５大会連続で出場し、１０年バンクーバー大会のスーパー大回転と１４年ソチ大会の滑降、スーパー大回転を制した。自分と同じ座位で今大会の代表にも名を連ねる森井大輝（トヨタ自動車）や鈴木猛史（カヤバ）とともに「パラアルペン三銃士」と呼ばれた。

座位は男女とも日本勢が長く世界のトップで活躍しているが、近年は海外選手も力をつけており、争いは激しい。コルティナダンペッツォで行われる今大会のアルペンスキーは緩斜面中心の技術系種目のコースと起伏が激しい高速系種目のコースそれぞれ難しさがある。狩野さんは「攻めればミスのリスクも伴ってタフなレースになるが、（日本勢のメダル獲得は）実力を見れば決して無理なことではない」と言い切る。

経験を生かせるベテランの森井や鈴木には「パラリンピックは勝手知ったる大会だと思う。やりたいように戦ってきてほしい」と言う。左鎖骨骨折から復帰し、ぶっつけ本番でパラリンピックに臨む女子のエース村岡桃佳（トヨタ自動車）については「今の（体の）状態でどこで勝負をかけるか考えながら過ごしていると思う。集中していけば戦えるレベルに上げられる」と期待を寄せる。

子供ら育成

狩野さん自身は現在、障害がある子供らジュニア選手の育成のほか、講演やイベントを通じて競技の普及活動などを行っている。若いスキーヤーに対しては「技術だけでなく楽しむことで速くなる。それを味わった自分がどう伸びたかの経験値もある。選手のやる気の火をつけたい」とし、「目標に向けた明確なアプローチで（上達への）近道を作ってあげたい」と言う。自分の手でトップレベルの選手を育てたいとの思いを持っている。