¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡Û¿¼Ã«ÃÎÇî¤¬£Çµ£Ö¤Î°¦ºÊ¡¦³ùÁÒÎÃ¤Ë»É·ã¡ÖÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¼Ã«ÃÎÇî¡Ê£³£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬°¦ºÊ¡¦³ùÁÒÎÃ¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Çµ¡Ö»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²Æü¤Ë³«Ëë¡£¥¹¥¿¥ó¥ÉÅï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢£Ì£É£Ö£Å±ÇÁü¤ò¾ìÆâ¥â¥Ë¥¿¡¼Åù¤ÇÊü±Ç¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¼Ã«¤Ï£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÄÌç£Ð£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷»Ò£Ð£Çµ£³Ï¢Â³£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿°¦ºÊ¡¦³ùÁÒÎÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÄÌçÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°¦ºÊ¤Ø¤Î½ËÊ¡¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤âº£Âç²ñ¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£