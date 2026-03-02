山下美月、格闘技挑戦に意気込み「ムキムキになっているかも」58粒ダイヤのウォッチ＆純白ドレス姿で登場
【モデルプレス＝2026/03/02】女優の山下美月が2日、都内で開催された「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」発表記念イベントに出席した。
【写真】26歳元乃木坂、58粒ダイヤのウォッチ輝く純白コーデ
普段大切にしている美しい習慣を質問された山下は「時期的にも乾燥がちょっと気になるので、保湿をたくさん心がけるようにしていて。昨日もお顔のパックはもちろんなんですけど、首からデコルテまで全てパックして（笑）。今日のイベントに備えて、1時間くらいかけてスキンケアを頑張りました（笑）」と返答。「今だからこそできる大人の振る舞い」について、山下は「最近は自炊の回数が増えまして。自分自身が口にするものは、自分の下で管理したいという気持ちがより深まって。調味料とかにもこだわったり、素材にこだわってお料理をするようにしています」と明かした。
【Not Sponsored 記事】
◆山下美月、格闘技挑戦に意欲
58粒のダイヤモンドが散りばめられたモデルの時計に白のドレスを合わせて登場した山下は、最近初めて体験したことを聞かれると「初めて沖縄の竹富島というところに行きまして。個人的に旅行がすごく趣味で、毎月のようにいろんなところに行っているんですけど、竹富島は街灯がなくて、夜になると、星が今までに見たことないくらい綺麗に見えて。いま着けているアイテムのダイヤモンドくらい輝いていて。すごく心が癒されましたし、この時期なのにすごく暖かくて、半袖で過ごせるような気温だったので、ちょっとした休みを満喫できました」と回想。挑戦したいことについては「昨年まで、ピラティスに行ったりジムに行っていたんですけど、今年はより強い女性になるために、格闘技を習いたいなと秘かに思っておりまして。もちろん体力作りとか体作りのために。強い女性になるために、通ってみたいなと思っております」と明かして「1年後くらいにはムキムキになっているかもしれません」と笑顔を見せた。
◆山下美月、“絆を感じる存在”明かす
長く絆を感じる存在を質問されると「やっぱり一番は、家族との絆が、最近より身に沁みて感じられるようになったなと思います。私は一人っ子なので、家族の支えがあってこのお仕事を長年続けてこれているなと感じるので。家族には常に感謝の気持ちを忘れないようにしたいなと思っております」と笑顔。自身のターニングポイントを問われると、山下は「26歳になりまして。昨年25歳のタイミングが、20代後半に差し掛かったっていう、自分の中での意識が結構ガラッと変わった瞬間でもあって。体力的にも、睡眠をちゃんと取らないと体が回復しないとか、体力的にも落ちてくるからジムに行ったりしようとか、日頃の意識から本当にガラッと変わって。より良いアイテムだったり、身に着けるものを増やしていきたいなって思えるタイミングでした」と振り返った。
最後に「忘れられない時間」を質問されると「旅行が趣味なので、毎年初めて行く海外の旅行先を増やすようにしていて。去年はイタリアに初めて行かせていただいて、ローマとヴェネツィアに、中学の頃からの親友と二人旅をしたんですけど、本当に絵葉書のように美しい街並みと、美味しいごはんと、あと人の心が本当に温かいなっていうのを感じられて。言葉はちゃんと伝わり切らなくても、いろんな人の温かさで救われた時間がたくさんあったので、今年もまた行ったことのない国に行きたいなと思っております」と笑顔を見せていた。
◆「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」
「ロンジン」は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド。ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解く『ロンジン アーカイブ展~時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡~』を、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザにて開催する。今回のイベントには、俳優の本田響矢、騎手の坂井瑠星も出席した。（modelpress編集部）
