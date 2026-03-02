山下美月、格闘技挑戦に意気込み「ムキムキになっているかも」58粒ダイヤのウォッチ＆純白ドレス姿で登場

山下美月、格闘技挑戦に意気込み「ムキムキになっているかも」58粒ダイヤのウォッチ＆純白ドレス姿で登場