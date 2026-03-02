会社経営者と結婚・元SKE48石田安奈、夫の「52歳の誕生日」豪華パーティー公開「セレブな祝い方」「料理がテーブルぱんぱん」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】元SKE48の石田安奈が3月1日、自身のInstagramを更新。夫の誕生日パーティーの様子を公開し、注目を集めている。
【写真】セレブ生活話題の元SKE「料理がテーブルぱんぱん」22歳年上夫の豪華誕生日パーティーの様子
石田は「昨日はパパの52歳の誕生日」とつづり、動画を投稿。「いつもは2人で誕生日はお祝いディナーだったけど今回はワイン好きな友達と美味しいワイン飲みながらワイワイするのも楽しそうだなと企画してみた」と記し、“HAPPY BIRTHDAY”のゴールドの文字バルーンを青と白のバルーンで囲んで飾り付けされた部屋の様子や、テーブルいっぱいの色とりどりの料理を披露している。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「素敵な誕生日パーティー」「豪華なお祝い羨ましい」「セレブな祝い方」「料理がテーブルぱんぱん」「夫婦仲良し」「幸せそう」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石田安奈「パパの52歳の誕生日」パーティー公開
◆石田安奈の投稿に反響
