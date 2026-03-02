本田響矢、高級時計着用でイベント登場 自身のターニングポイント語る「たくさん成長させていただけた」
【モデルプレス＝2026/03/02】俳優の本田響矢が2日、都内で開催された「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」発表記念イベントに出席した。
【写真】本田響矢、高級時計着用でイベント登場
2月24日に「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」就任を発表した本田は、パイロットウォッチの最新作を身に着けて登場し「普段から腕時計をすることが好きで、日常で常に着けるようにしていたんですけど、そういった中でこうして190年以上の歴史のあるロンジンのフレンド・オブ・ブランドに就任させていただけたことが、本当に心の底から嬉しく、光栄だなという風に思っております」と笑顔。質疑応答で、腕時計を選ぶうえでこだわる点を質問されると「時間を見るものとして使うのはもちろんなんですけれども、やっぱりファッションの一部だと僕は思っているので。普段から自分が着ている服だったりに合うものを選んで着けていることが多いです」と明かした。
アーカイブ展にちなんで「人生初の体験」を問われた本田は「最近、美顔器をいただきまして。それをそれこそ今日初めて、支度中に使いまして。こんなにも浮腫みが取れるんだなと思いまして（笑）。今は花粉の時期でもあるところから、ちょっと浮腫んでしまっていたなと思っていたんですけど、今は美顔器のおかげですっきりできたなっていうのは、初めての最近の体験ですね。花粉症で悩まされています」と笑顔。「挑戦したいこと」に関しては「最近、インテリアをいろいろネットだったりで探して、いろんなおしゃれな部屋を見るのにすごくはまってて見ているんですけど、空間の中にある照明とか明かりって、過ごすうえで一番目に入ってくる光の光量とかって、日常で過ごしていてすごく大事だなという風に最近思ってきて。なので、自分の目に合った照明を選びたいなと（笑）。そこはこれまで全然気にしてこなかったんですけれど、改めて大事だなという風に思ったので、そこはいろいろ挑戦したいなと思います」と明かした。
心がけている美しい習慣を問われると「普段から、なるべく日本食をどこか食事の中に取り入れるようにしようというのは心がけていて。納豆だったり大豆だったり、お米もそうですけれど、お味噌汁だったり。そういうものって、自分の体調だったり体の中にも優しいのかなっていう風に思っていて。そこは日本人として大事に、いろんなものを、日本食を食べて、美しくありたいなという風に思って、そこは心がける習慣にしています。日本食が大好きで、ご飯をいっぱい食べます」と笑顔。「長く絆を感じるもの」については「学生時代にやっていた剣道の仲間ですかね。特に高校3年間でずっと剣道をやってきたんですけれども、嬉しい時も悲しい時も辛い練習の時も、一緒に常にずっと乗り越えてきた仲間っていうのは、今でも地元の福井に帰った時には会ってご飯に行ったりしますし。ずっと変わらず、僕が50歳60歳ってどんどん大人になっていっても、ずっと変わらず、この絆はずっと固く。変わらずご飯に行って、変わらない関係でずっといたいなという風に思います」と答えた。
「自身のターニングポイント」については「去年2025年、1年まるっとですかね。ドラマに始まり、写真集も撮影しに行って、舞台もやらせていただいて。いろんなことが1年間で詰め込まれた1年間だったなという風に思っていて。そこでの経験は、2025年の1年間まるっと、すごくいろんな経験をさせていただきましたし、たくさん成長させていただけたんじゃないかなという風に思っているので。これから、今年2026年もとても楽しみです」と返答。「忘れられない時間」を問われると「最近で言うと、去年写真集でロサンゼルスに行って、ベニスビーチで撮影しているときが、一番時として心の中に、胸の中に、刻まれている瞬間だなという風に思います。あそこで見た景色だったり、今自分がどこにいるのかなとか、現在地を改めて知ることができた瞬間であり、これからもずっと胸の内に残しておきたい時ですね」と振り返っていた。
「ロンジン」は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド。ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解く『ロンジン アーカイブ展~時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡~』を、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザにて開催する。今回のイベントには、女優の山下美月、騎手の坂井瑠星も出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田響矢、高級時計着用でイベント登場
◆本田響矢「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」就任に喜び
2月24日に「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」就任を発表した本田は、パイロットウォッチの最新作を身に着けて登場し「普段から腕時計をすることが好きで、日常で常に着けるようにしていたんですけど、そういった中でこうして190年以上の歴史のあるロンジンのフレンド・オブ・ブランドに就任させていただけたことが、本当に心の底から嬉しく、光栄だなという風に思っております」と笑顔。質疑応答で、腕時計を選ぶうえでこだわる点を質問されると「時間を見るものとして使うのはもちろんなんですけれども、やっぱりファッションの一部だと僕は思っているので。普段から自分が着ている服だったりに合うものを選んで着けていることが多いです」と明かした。
◆本田響矢、ターニングポイント語る
心がけている美しい習慣を問われると「普段から、なるべく日本食をどこか食事の中に取り入れるようにしようというのは心がけていて。納豆だったり大豆だったり、お米もそうですけれど、お味噌汁だったり。そういうものって、自分の体調だったり体の中にも優しいのかなっていう風に思っていて。そこは日本人として大事に、いろんなものを、日本食を食べて、美しくありたいなという風に思って、そこは心がける習慣にしています。日本食が大好きで、ご飯をいっぱい食べます」と笑顔。「長く絆を感じるもの」については「学生時代にやっていた剣道の仲間ですかね。特に高校3年間でずっと剣道をやってきたんですけれども、嬉しい時も悲しい時も辛い練習の時も、一緒に常にずっと乗り越えてきた仲間っていうのは、今でも地元の福井に帰った時には会ってご飯に行ったりしますし。ずっと変わらず、僕が50歳60歳ってどんどん大人になっていっても、ずっと変わらず、この絆はずっと固く。変わらずご飯に行って、変わらない関係でずっといたいなという風に思います」と答えた。
「自身のターニングポイント」については「去年2025年、1年まるっとですかね。ドラマに始まり、写真集も撮影しに行って、舞台もやらせていただいて。いろんなことが1年間で詰め込まれた1年間だったなという風に思っていて。そこでの経験は、2025年の1年間まるっと、すごくいろんな経験をさせていただきましたし、たくさん成長させていただけたんじゃないかなという風に思っているので。これから、今年2026年もとても楽しみです」と返答。「忘れられない時間」を問われると「最近で言うと、去年写真集でロサンゼルスに行って、ベニスビーチで撮影しているときが、一番時として心の中に、胸の中に、刻まれている瞬間だなという風に思います。あそこで見た景色だったり、今自分がどこにいるのかなとか、現在地を改めて知ることができた瞬間であり、これからもずっと胸の内に残しておきたい時ですね」と振り返っていた。
◆「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」
「ロンジン」は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランド。ブランドの歴史と革新の軌跡を希少なヘリテージピースとともに紐解く『ロンジン アーカイブ展~時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡~』を、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザにて開催する。今回のイベントには、女優の山下美月、騎手の坂井瑠星も出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】