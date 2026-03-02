「オオカミちゃん」中国出身の美人歌手、ポルシェ納車を報告 愛車との写真に「格好良い車」「羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】中国出身シンガーソングライターのJU!iEが2月28日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳中国出身歌手「カイエンかな？羨ましい」愛車のポルシェ披露
JU!iEは「やっと納車！！！さっそく家族旅行へ行ってきます」とつづり、運転席でポーズをとる姿など投稿。薄黄色のカーディガンにカーキのパンツを合わせ、ハンドルにもたれかかる姿などを披露している。ハンドルにはポルシェのエンブレムが光り、車のフロントを写した写真から、車種は『カイエン』だと思われる。
この投稿に「格好良い車」「ポルシェすごい」「カイエンかな？羨ましい」「可愛い」「ポルシェとマッチしてる」などと注目が集まっている。
JU!iEは、1995年8月1日生まれ、中国出身。米バークリー音楽院卒業後NYで音楽活動を開始、2022年より日本で音楽活動をスタート。英語、日本語、中国語3ヶ国語を使ったグローバルなクリエイティングが特徴。アーティスト活動と並行し、モデルとしても活動している。人気恋愛番組「オオカミ」シリーズのNetflix版「オオカミちゃんには騙されない」（2023）に出演し、話題を呼んだ。2025年2月13日に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
