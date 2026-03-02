朝鮮女性に人気だった…？G-DRAGON、“前世体験”が話題！ユニークな世界観に注目集まる

G-DRAGONが、自身の公式YouTubeチャンネルに“前世体験”の様子を公開し、話題を集めている。

動画内でG-DRAGONは、催眠術を通じて人間だった前世の記憶の扉を開いたと明かした。

先だって、神として登場した設定に続き、今回は「スーツを着てひげがある。イギリスのようだ。名前はラリー」と描写した。 職業については「詩と文学を教える教師」と説明し、周囲の環境については「朝鮮のようだ。韓国語を話している。船に乗って来た」と語り、朝鮮に滞在していたイギリス人教師という設定を完成させた。続けて「かなり長く生きた。もっといたかったが、帰らなければならなかった」と付け加えた。

（画像＝G-DRAGON公式YouTube）

愛についての質問には、「朝鮮の女性たちに人気があったようだ」としながらも、「深く愛した人はいなかった。イギリスにいる妻と子どもたちのことを思い出した」と回答。また「戦争があったようで、住まいを移した」と当時の状況を振り返った。

人生の価値については「分かち合うことが最も大切」と語り、最も愛した存在として「母」を挙げた。前世に後悔があるかという質問には、「ない」ときっぱり答えた。

現在、クォン・ジヨン（G-DRAGONの本名）として生まれた理由について問われると、「平和な場所であってほしい」と語り、催眠術師は「前世でも音楽的感受性を持つ教師であり、今世では音楽を通じて平和を伝える人生を歩むだろう」とまとめた。

G-DRAGONは、やや突飛な設定を持ち前のユーモアで表現しながら、前世体験を締めくくった。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。