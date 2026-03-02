【「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」ほか】 セール中

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」

Amazonにて、「アーマード・コア」シリーズのプラモデルが割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は、BANDAI SPIRITSの「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」と、コトブキヤの「アーマード・コアV UCR-10/A ヴェンジェンス」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス

参考価格：5,280円

セール価格：3,874円

割引率：27％

本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、「V.II スネイル」が搭乗するAC「オープンフェイス」を、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。

アーマード・コアV UCR-10/A ヴェンジェンス

【特長】 頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造を採用し、ゲーム内同様に「アセンブル」をプラモデルで楽しめる。 両肩武器と一部左手武器の取り付けには3mmジョイントを採用し様々なアセンブルに対応可能。 武器は「VP-66EG」、「VE-67LLA」、「VE-60SNA」「Vvc-70VPM」が付属。 「VE-67LLA」は格納状態と展開状態の2種類に加えエフェクトパーツが付属。 別売りの「アクションベース7」等に接続可能なアーマーパーツが付属。

参考価格：9,700円

セール価格：6,348円

割引率：35％

本商品は、「アーマード・コアV」より、レジスタンスを裏切り、企業側の刺客となったRDの駆る機体「ヴェンジェンス」をコトブキヤの「アーマード・コアV ヴァリアブル.インフィニティ.」シリーズで立体化したもの。

【特長】 機体最大の特徴であるオーバード・ウェポン（OW）「グラインドブレード」を高次元の造形・ギミックで 再現。ブレード部がフレキシブルに可動し、待機状態から発動状態までのシークエンスを再現可能 。 ディスプレイ用ベースと支持アームが2セット付属し、大型の武器を構えた状態でも安定したディスプレイをお楽しみいただけます。 KE防御型頭部「UHD-10 TRISTAN」は、通常時とOW発動時の展開した頭部が付属。 通常装備としてパルスマシンガン「UEM-34 MODESTO」、ライフル「URF-15 VALDOSTA」が付属。 機体エンブレムを再現できるデカールが付属。 ボーナスパーツとして、頭部パーツ3種（「UHD-10/I ARTHUR（OW発動時）」、「UHD-10/A GAWAIN（通常時・OW 発動時）」）と、「UCR-10/I」を再現できるコア用パーツが付属。発売中の「UCR-10/L AGNI（アグニ）」と組み合わせて、幅広いカスタマイズが可能。

※本商品に〈アーマード・コアV ヴァリアブル.インフィニティ.〉シリーズ以外のV.I.シリーズ商品との互換性はありません。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)2012NBGI (C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.